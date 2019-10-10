Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чечне рассказали о болезни Кадырова после сообщений о заговоре 

Lenta.ru + ещё 10 28 минут назад
В Чечне рассказали о болезни Кадырова
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров — обычный человек, который может заболеть, получить ушиб или схватить грипп. Об этом заявил помощник руководителя региона по СМИ Ахмед Дудаев в своем Instagram-аккаунте.
По его словам, вокруг Кадырова возникли слухи о его недомогании, которые переросли в слухи об отравлении, покушении и раскрытии группы заговорщиков.
«Если кто и болен в этой ситуации, то только авторы таких слухов», — отметил Дудаев.
Он посоветовал авторам сообщений о заговоре против главы Чечни заняться более важными социальными проблемами.
Ранее начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района республики Валид Абдурешидов заявили, что не предавали Кадырова и поклялись ему в верности.
В начале октября начали появляться сообщения о том, что глава Чечни больше недели не появляется на публике. Telegram-канал «СКФО Telegraph» написал, что в республике говорят о попытке отравления Кадырова. Утверждалось, что в заговоре задействованы бывший мэр чеченского Аргуна Ибрагим Темирбаев, первый заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов и глава города Урус-Мартан Валид Абдурешидов.
Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов заявил, что Кадыров испытывает недомогание из-за сезонного ОРЗ. Кроме того, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал информацию о заговоре слухами.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
Белоруссия заявила об огромных потерях из-за России Белоруссия заявила об огромных потерях из-за России Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Комментарии
Политика , Альви Каримов , Рамзан Кадыров , Эльхан Сулейманов , Апти Алаудинов , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв1
СМИ «убили» вдову Папанова
СМИ «убили» вдову Папанова1
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу308
В Химках нашли тела двух стюардов «России»
В Химках нашли тела двух стюардов «России»32
Китай построил «подлодку без головы»
Китай построил «подлодку без головы»8
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Украина
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение