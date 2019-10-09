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Памфилова заявила, что выборы 2019 года в РФ пытались утопить в дезинформации и клевете 

ТАСС + ещё 1 54 минуты назад
Дезинформация и клевета: Памфилова рассказала о выборах в сентябре
Фото: РИА Новости
Избирательная кампания 2019 года в России подверглась разного рода дезинформации и клевете, однако большая часть нарушений на сентябрьских выборах не подтвердилась. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она сообщила, что, согласно целому ряду социологических исследований, более половины людей считают, что выборы прошли честно и более половины опрошенных удовлетворил результат.
"Это все несмотря на то, что были такие попытки серьезные наших недоброжелателей — и внешних, и внутренних — утопить эти выборы в волне дезинформации, клеветы, разного рода провокаций. Мы это все научились выявлять, сейчас вместе с наблюдательским сообществом четко ставим на место тех, кто занимается фабрикацией этих якобы фальсификаций", — сказала Памфилова.
В частности, по ее словам, тщательно проверяются все сообщения в интернете и СМИ, на разного рода картах нарушений и так далее.
"Сейчас около 2 тыс. уже [проверено заявлений о нарушениях] и менее 14-15% подтверждается, остальное все не соответствует действительности", — отметила глава Центризбиркома.
При этом она добавила, что настоящие нарушения тоже последовательно выявляются.
"И вот тут задача действительно добиться того, чтобы в системе их [нарушений] не было вообще", — сказала Памфилова.
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Комментарии3
Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России
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