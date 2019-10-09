Дезинформация и клевета: Памфилова рассказала о выборах в сентябре

Памфилова заявила, что выборы 2019 года в РФ пытались утопить в дезинформации и клевете

Она сообщила, что, согласно целому ряду социологических исследований, более половины людей считают, что выборы прошли честно и более половины опрошенных удовлетворил результат.

"Это все несмотря на то, что были такие попытки серьезные наших недоброжелателей — и внешних, и внутренних — утопить эти выборы в волне дезинформации, клеветы, разного рода провокаций. Мы это все научились выявлять, сейчас вместе с наблюдательским сообществом четко ставим на место тех, кто занимается фабрикацией этих якобы фальсификаций", — сказала Памфилова.

В частности, по ее словам, тщательно проверяются все сообщения в интернете и СМИ, на разного рода картах нарушений и так далее.

"Сейчас около 2 тыс. уже [проверено заявлений о нарушениях] и менее 14-15% подтверждается, остальное все не соответствует действительности", — отметила глава Центризбиркома.

При этом она добавила, что настоящие нарушения тоже последовательно выявляются.