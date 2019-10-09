Израильский политолог: «Сегодня весь мир убедился — мира не хочет именно Украина»

Неугомонные «25%» (которые на самом деле 5%) собираются организовывать «майдан» чтобы похоронить последние шансы Украины на мир. Эти люди хотят пожертвовать своей страной, ради своих иллюзий или ради той мелочи, которую им выплачивают за выход на площадь.

Только они не понимают или не хотят понять важных вещей.

А) Сегодня весь мир убедился — мира не хочет именно Украина, прекращение огня и мирные переговоры срывает — именно Украина, свое слово не держит — именно Украина, плюет на подписи под международными договорами — именно Украина. Это будет ужасным ударом по престижу, по международному имиджу Украины, по положению Украины в мире, по международной помощи.

Б) То подвешенное преддефолтное состояние украинской экономики может в одночасье закончиться полным крахом. Обратите внимание: не случайно организующие майданы олигархи уже 6 месяцев целенаправленно выводят из Украины доллары — курс гривни об этом очень явно говорит. Этим людям уже практически не нужна страна, раз они выводят награбленное за границу. А глупый народ идет за этими врагами страны, воодушевляясь ложной «гордостью» и ненавистью.

В) Допустим, Украина сорвет очередные переговоры. Кто выиграет от этого? Никто не может дать на этот вопрос внятного ответа. Отвечу я: грязные политики, грязные олигархи, воры и контрабандисты…

Думаю, украинцам надо одуматься. Этого майдана страна уже не выдержит.