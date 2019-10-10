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Володин попросил конгресс США провести проверку по инциденту с Юмашевой 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
Володин просит провести проверку по инциденту с Юмашевой
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к своей американской коллеге Нэнси Пелоси с просьбой провести проверку по инциденту с депутатом Ингой Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
Представить нижней палаты российского парламента выразил надежду на то, что конгрессмены дадут объективную оценку действиям американских спецслужб, а также примут меры по недопущению подобных происшествий в будущем.
По словам Володина, это негативно влияет на отношения между РФ и США и сотрудничество законодательных органов двух стран. Он призвал Пелоси «не допустить дальнейшей деградации ситуации», сообщает РИА Новости.
Юмашева была задержана в нью-йоркском аэропорту 6 октября и подверглась допросу сотрудниками ФБР. В его ходе, по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, депутаты задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Кроме того, один из агентов предложил Юмашевой встретиться в неформальной обстановке.
Как писал News.ru, Москва ждёт от Вашингтона извинений в связи с произошедшим. В Думе порекомендовали депутатам воздержаться от поездок в США, если они не имеют знакового характера.
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Комментарии3
Политика , Инга Юмашева , Вячеслав Володин , ФБР , Госдума , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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