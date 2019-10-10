Володин просит провести проверку по инциденту с Юмашевой

Володин попросил конгресс США провести проверку по инциденту с Юмашевой

Представить нижней палаты российского парламента выразил надежду на то, что конгрессмены дадут объективную оценку действиям американских спецслужб, а также примут меры по недопущению подобных происшествий в будущем.

По словам Володина, это негативно влияет на отношения между РФ и США и сотрудничество законодательных органов двух стран. Он призвал Пелоси «не допустить дальнейшей деградации ситуации», сообщает РИА Новости.

Юмашева была задержана в нью-йоркском аэропорту 6 октября и подверглась допросу сотрудниками ФБР . В его ходе, по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, депутаты задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Кроме того, один из агентов предложил Юмашевой встретиться в неформальной обстановке.

Как писал News.ru, Москва ждёт от Вашингтона извинений в связи с произошедшим. В Думе порекомендовали депутатам воздержаться от поездок в США, если они не имеют знакового характера.