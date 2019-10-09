На Украине заметили массовое возвращение переселенцев из Крыма домой

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 окт — РИА Новости Крым . Каждый пятый переселенец из Крыма и Донбасса, ранее проживавший на Украине , вернулся домой. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на опрос Международной организации по миграции в стране.

Так, 21% опрошенных вернулись в Крым или Донбасс. Только 3% из них намерены вновь переехать на Украину для постоянного проживания. 76% вернувшихся домой признались, что владеют имуществом на полуострове. Преимущественно переселенцами становятся женщины, средний возраст которых составляет 59 лет.

"Во время проведения телефонного опроса, охватившего 4073 интервью во всех областях Украины, 851 респондент был идентифицирован как временно-перемещенное лицо, которое вернулось и проживает в данный момент на временно неконтролируемой Украиной территории", — говорится в отчете организации.