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Путин освободил Глазьева, ставшего министром ЕЭС, с поста советника президента РФ
ТАСС
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ещё 15
1 час назад
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ТАСС, 9 октября. Путин освободил Глазьева, ставшего министром ЕЭС, с поста советника президента РФ — Кремль.
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