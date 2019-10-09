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Путин освободил Глазьева, ставшего министром ЕЭС, с поста советника президента РФ 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Путин освободил Глазьева, ставшего министром ЕЭС, с поста советника президента РФ
Фото: Суть событий
ТАСС, 9 октября. Путин освободил Глазьева, ставшего министром ЕЭС, с поста советника президента РФ — Кремль.
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Политика , ИТАР-ТАСС
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