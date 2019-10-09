Развязывают руки: США хотят свободы от обязательств

США хотят полной свободы рук, т.е. свободы от междунар. обязательств: вслед за выходом из сделки с Ираном, из ДРСМД, из Совета ООН по правам человека, из парижского соглашения по климату, они готовятся выйти из договора об «открытом небе». Курс Болтона продолжается без Болтона. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 9, 2019