Развязывают руки: США хотят свободы от обязательств

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что США шаг за шагом сбрасывают с себя международные обязательства по тем или иным вопросам. Он прокомментировал информацию об очередной такой попытке.
Ранее председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел рассказал о мыслях в Белом доме о выходе из Договора по открытому небу. В качестве протестной реакции он направил письмо советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену. Пушков отметил, что дело экс-советника США по национальной безопасности Джона Болтона живёт.
США хотят полной свободы рук, т.е. свободы от междунар. обязательств: вслед за выходом из сделки с Ираном, из ДРСМД, из Совета ООН по правам человека, из парижского соглашения по климату, они готовятся выйти из договора об «открытом небе». Курс Болтона продолжается без Болтона. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 9, 2019