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Сенатор указал на желание США сбросить с себя международные обязательства 

SM News 1 час назад
Развязывают руки: США хотят свободы от обязательств
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что США шаг за шагом сбрасывают с себя международные обязательства по тем или иным вопросам. Он прокомментировал информацию об очередной такой попытке.
Ранее председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел рассказал о мыслях в Белом доме о выходе из Договора по открытому небу. В качестве протестной реакции он направил письмо советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену. Пушков отметил, что дело экс-советника США по национальной безопасности Джона Болтона живёт.
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Комментарии
Политика , Джон Болтон , Алексей Пушков , Совет Федерации , США
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