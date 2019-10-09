В СФ предлагают перенести ООН в Европу

Матвиенко предложила перенести работу постоянных комитетов ООН в Европу

Ранее американские власти не дали части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН , а также в заседании первого комитета Организации.

"Вопиющее, беспрецедентное нарушение международного права со стороны США. Сорвано заседание двух важнейших комитетов ООН в силу того, что не было кворума", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

Она отметила, что если ООН не получит гарантий со стороны США об отмене политики ограничений в отношении других стран, эти комитеты "нужно переносить на другие площадки". В качестве кандидатов Матвиенко назвала Швейцарию и Австрию, страны, которые выполняют гарантии по обеспечению визами национальные делегации других стран. Она подчеркнула, что ситуация серьезная и полагает, что "такую инициативу поддержат и другие государства".

Спикер также отметила, что до сих пор не понятно, кто принял решение отказать в визах российской делегации.

"У нас нет оснований не доверять госсекретарю США, что ни он, ни президент Дональд Трамп не принимали такого решения", — отметила она.

По словам сенатора, США должны заявить о том, что впредь не будет допускаться таких ситуаций и дать гарантии для делегаций других стран по обеспечению полноценной работы в рамках ООН.