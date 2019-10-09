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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
ТАСС
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1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры — Рейтер со ссылкой на администрацию президента Турции.
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