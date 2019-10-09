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Песков назвал «криминальным чтивом» публикацию NYT о спецназе ГРУ в Европе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Песков отреагировал на публикацию NYT о спецназе ГРУ
Фото: РИА Новости
В Кремле считают, что публикация NYT о дестабилизации Европы спецназом ГРУ — из разряда криминального чтива, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никоим образом. Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction — по-английски. Разумеется, и президент (РФ Владимир) Путин об этом неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и с европейскими странами на двусторонней основе. Это неоднократно говорилось и подтверждалось», — передает РИА «Новости» комментарий Пескова на публикацию NYT.
Напомним, ранее в среду американское издание The New York Times (NYT) рассказало об «элитном подразделении ГРУ», которое якобы активно занимается ведением «гибридной войны» на Западе, дестабилизируя ситуацию в Европе в пользу Кремля.
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Политика , Дмитрий Песков , ГРУ , РИА Новости
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