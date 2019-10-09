Кремль анонсировал встречу Путина с Памфиловой в среду

«Также сегодня будет у Путина из открытых встреч беседа с Эллой Памфиловой — это по итогам избирательной кампании», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований.