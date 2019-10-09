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Кремль анонсировал встречу Путина с Памфиловой в среду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Кремль анонсировал встречу Путина с Памфиловой
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Также сегодня будет у Путина из открытых встреч беседа с Эллой Памфиловой — это по итогам избирательной кампании», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований.
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Политика , Дмитрий Песков , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России , РИА Новости
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