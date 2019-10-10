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Лавров обсудил с президентом Ирака ситуацию на северо-востоке Сирии 

РИА Новости + ещё 21 2 часа назад
Лавров обсудил с главой Ирака ситуацию в Сирии
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел России и Ирака Сергей Лавров и Бархам Салех обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщил МИД РФ.
Телефонный разговор министров состоялся в четверг.
"Были обсуждены вопросы, связанные с развитием ситуации на северо-востоке Сирии. Выражено общее мнение о необходимости достижения прочной и долгосрочной стабилизации положения на восточном берегу реки Евфрат на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР через завязывание диалога между Дамаском и Анкарой, а также между сирийскими властями и представителями сирийских курдов", — говорится в сообщении МИД.
В ходе беседы было подчеркнуто, что Россия и Ирак готовы содействовать таким контактам.
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Политика , Ближний Восток , Сергей Лавров , МИД , Ирак , Сирия
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