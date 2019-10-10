Лавров обсудил с главой Ирака ситуацию в Сирии

Лавров обсудил с президентом Ирака ситуацию на северо-востоке Сирии

Телефонный разговор министров состоялся в четверг.

"Были обсуждены вопросы, связанные с развитием ситуации на северо-востоке Сирии. Выражено общее мнение о необходимости достижения прочной и долгосрочной стабилизации положения на восточном берегу реки Евфрат на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР через завязывание диалога между Дамаском и Анкарой, а также между сирийскими властями и представителями сирийских курдов", — говорится в сообщении МИД.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Россия и Ирак готовы содействовать таким контактам.