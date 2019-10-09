Анонсирован визит Медведева в Белград

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре посетит Белград, в рамках визита в том числе планируется подписать соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер для импорта сербских фруктов в Россию.
В ходе выставки-форума "Золотая осень" в Москве глава российского правительства осмотрел стенд с сербскими фруктами.
"Через десять дней, когда вы уже официально будете в Белграде, даст бог подпишем соглашение о фитосанитарных мерах", — сказал министр сельского хозяйства Сербии Бранислав Недимович, демонстрируя Медведеву сербские фрукты — яблоки, груши, нектарины и сливы, из которых также производится ракия.
"И выпьем за это ракии как раз", — с улыбкой ответил Медведев.
Сербский министр сообщил, что в конце октября Сербия подпишет соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, которое в том числе будет предусматривать свободную продажу ракии на этой территории.