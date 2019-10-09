Анонсирован визит Медведева в Белград

Медведев планирует в октябре посетить Белград

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре посетит Белград, в рамках визита в том числе планируется подписать соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер для импорта сербских фруктов в Россию.

"Через десять дней, когда вы уже официально будете в Белграде, даст бог подпишем соглашение о фитосанитарных мерах", — сказал министр сельского хозяйства Сербии Бранислав Недимович, демонстрируя Медведеву сербские фрукты — яблоки, груши, нектарины и сливы, из которых также производится ракия.

"И выпьем за это ракии как раз", — с улыбкой ответил Медведев.