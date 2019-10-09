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В России обнаружили элитный отдел разведки «для дестабилизации Европы» 

Lenta.ru 19 минут назад
В России существует элитное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), которое «проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах.
Собеседники издания утверждают, что подразделение ГРУ номер 29155 имело отношение к смене правящих кругов в Молдавии, отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории и отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Издание пишет, что этот отдел разведки действует уже по меньшей мере десять лет, однако обнаружить его удалось совсем недавно. Представители спецслужб из четырех западных стран утверждают, что невозможно выяснить, где и когда российское подразделение вновь начнет действовать.
Издание запросило комментарий у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, однако он переадресовал запрос в Минобороны России. В ведомстве на вопросы не ответили.
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Политика , Видео , В мире , Дмитрий Песков , Министерство обороны , ГРУ
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