Визовый скандал тормозит ремонт резиденции Антонова в США

Антонов сообщил, что отказ США выдать визы тормозит ремонт его резиденции

США не дают визы российским специалистам, которые должны оценить стоимость ремонта резиденции посла РФ в США, заявил в среду сам глава дипмиссии Анатолий Антонов

"Нам надо много денег, чтобы ее отремонтировать, но мы не можем привезти группу для проведения оценки, потому что США не дают им визы", — сказал он, выступая в Миддлберийском институте международных исследований.

США в 2018 году выслали из страны 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. С тех пор вопрос получения виз для новых сотрудников так и не решен окончательно. Госдепартамент затягивает принятие решений или отказывает в визах. Россия отвечает зеркально.

Вашингтон не выдал визы некоторым членам российской делегации на высокую неделю Генеральной Ассамблеи ООН , по той же причине несколько российских дипломатов не смогли приехать на форум «Диалог Форт-Росс». Госдеп также до сих пор не выдал визы российским дипломатам, которые должны принимать участие в работе ряда комитетов ООН

В частности, Первый комитет ГА ООН по темами разоружения и международной безопасности, а также Шестой комитет, занимающийся правовыми вопросами, сначала приостановили работу до вторника, а потом продолжили ее в ограниченном режиме.