Кузнецова ищет место под гостиницу в Москве

Анна Кузнецова ищет в Москве место под гостиницу

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова намерена построить в Москве гостиницу для онкобольных детей из регионов, которые приезжают на лечение. Она обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь выделить землю под строительство социального объекта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного.

О проблеме с проживанием в столице больных детей из регионов стало известно 20 сентября, когда председатель фонда помощи детям и их семьям «Спаси жизнь» Юлия Ромейко рассказала о попытках жителей одного из домов Москвы выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы «Добрый дом».

Ранее News.ru сообщал, что Анна Кузнецова пообещала помочь больным раком детям, жильё семьям которых предоставил фонд «Добрый дом». Соседи жалуются на живущих в квартире несовершеннолетних, требуют показать прописку и грозят участковым. Омбудсмен раскритиковала отношение общества к онкобольным детям.