Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анна Кузнецова ищет в Москве место под гостиницу 

News.ru + ещё 1 51 минуту назад
Кузнецова ищет место под гостиницу в Москве
Фото: globallookpress.com
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова намерена построить в Москве гостиницу для онкобольных детей из регионов, которые приезжают на лечение. Она обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь выделить землю под строительство социального объекта.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного.
О проблеме с проживанием в столице больных детей из регионов стало известно 20 сентября, когда председатель фонда помощи детям и их семьям «Спаси жизнь» Юлия Ромейко рассказала о попытках жителей одного из домов Москвы выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы «Добрый дом».
Ранее News.ru сообщал, что Анна Кузнецова пообещала помочь больным раком детям, жильё семьям которых предоставил фонд «Добрый дом». Соседи жалуются на живущих в квартире несовершеннолетних, требуют показать прописку и грозят участковым. Омбудсмен раскритиковала отношение общества к онкобольным детям.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
News.ru: последние новости
Первый комитет ГА ООН перестал работать из-за проблем с визами у РФ Первый комитет ГА ООН перестал работать из-за проблем с визами у РФ Лукашенко призвал США включиться в решение конфликта в Донбассе Лукашенко призвал США включиться в решение конфликта в Донбассе В Госдуме поддержали запрет выезда из страны на 5 лет экс-сотрудников ФСБ В Госдуме поддержали запрет выезда из страны на 5 лет экс-сотрудников ФСБ
Комментарии
Политика , Общество , Сергей Собянин , Анна Кузнецова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву
Установлен виновник радиоактивного заражения поезда в Москву37
Бросившей сына в парке москвичке поставили диагноз
Бросившей сына в парке москвичке поставили диагноз9
DJ Smash простил избившего его экс-депутата
DJ Smash простил избившего его экс-депутата2
В Грузии хотят засудить Россию
В Грузии хотят засудить Россию374
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина31
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
00:07
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение