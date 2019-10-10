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Депутат Юмашева рассказала о странных вопросах ФБР 

Lenta.ru + ещё 4 42 минуты назад
Депутат Юмашева рассказала о странных вопросах ФБР
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка, сообщила, что на пограничном контроле предъявила полный набор необходимых документов. Ее цитирует РИА Новости в четверг, 10 октября.
Речь идет о загранпаспорте, деловой визе B-1/B-2 и зеленом дипломатическом паспорте на имя спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Также у нее были при себе удостоверение и значок депутата Госдумы.
«Сказать о том, что они не знали, что я парламентарий, — это просто наивно. Собственно, вопросы, которые последовали после, были очень странные», — отметила Юмашева.
По словам депутата, сотрудники ФБР спросили ее о месте работы и о том, работала ли она или ее родители в Министерстве обороны России.
9 октября стало известно о приостановке поездок депутатов Госдумы в США из-за инцидента с Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР 6 октября. В Кремле заявили, что опасность новых провокаций в отношении российских политиков сохраняется, и призвали быть бдительными.
Виза для деловых и туристических поездок B-1/B-2 предназначена для временного пребывания в США с деловыми целями (B-1) или туризма, или получения медицинской помощи (B-2). Обычно категории B-1 и B-2 комбинируют.
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Комментарии2
Политика , Виза в США , Инга Юмашева , Вячеслав Володин , Министерство обороны , ФБР , Госдума , РИА Новости , Нью-Йорк
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