Депутат Юмашева рассказала о странных вопросах ФБР

Речь идет о загранпаспорте, деловой визе B-1/B-2 и зеленом дипломатическом паспорте на имя спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина . Также у нее были при себе удостоверение и значок депутата Госдумы.

«Сказать о том, что они не знали, что я парламентарий, — это просто наивно. Собственно, вопросы, которые последовали после, были очень странные», — отметила Юмашева.

По словам депутата, сотрудники ФБР спросили ее о месте работы и о том, работала ли она или ее родители в Министерстве обороны России

9 октября стало известно о приостановке поездок депутатов Госдумы в США из-за инцидента с Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР 6 октября. В Кремле заявили, что опасность новых провокаций в отношении российских политиков сохраняется, и призвали быть бдительными.

Виза для деловых и туристических поездок B-1/B-2 предназначена для временного пребывания в США с деловыми целями (B-1) или туризма, или получения медицинской помощи (B-2). Обычно категории B-1 и B-2 комбинируют.