Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов

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В Киеве обвинили Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов 

RT на русском 50 минут назад
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
По его словам, 7 сентября российская сторона сообщила трибуналу, что «вернула личный состав и корабли».
«Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду», — приводит его слова «Украинские новости».
При этом он заявил, что МИД Украины направил России запрос о возврате судов, но ответ пока не получен.
Воронченко считает, что «Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии» в суде.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе после того, как нарушили границу России. В сентябре 2019 года военнослужащих передали Киеву в рамках договорённостей об обмене.
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Политика , Видео , В мире , Украина , Игорь Воронченко , МИД , Киев , Москва
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