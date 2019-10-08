РФ обвинила США в развязывании визовой войны

США специально не выдают визы российским дипломатам и представителям других стран, чтобы блокировать работу Первого комитета ГА ООН, который создан для решения вопросов разоружения и международной безопасности.
С такой версией выступил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, передает РИА "Новости".
Он рассказал, что американская сторона до сих пор не начала ничего делать для разрешения ситуации с визами. По его мнению, Соединенные Штаты умышленно развязывают визовую войну, иначе трудно объяснить безразличие страны.
"Вашингтон взял на себя четкие обязательства…, а теперь… многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций", — подчеркнул Ермаков.