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В МИД РФ обвинили США в умышленном развязывании визовой войны 

Газета.Ru 1 час назад
РФ обвинила США в развязывании визовой войны
Фото: РИА Новости
США специально не выдают визы российским дипломатам и представителям других стран, чтобы блокировать работу Первого комитета ГА ООН, который создан для решения вопросов разоружения и международной безопасности.
С такой версией выступил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, передает РИА "Новости".
Он рассказал, что американская сторона до сих пор не начала ничего делать для разрешения ситуации с визами. По его мнению, Соединенные Штаты умышленно развязывают визовую войну, иначе трудно объяснить безразличие страны.
"Вашингтон взял на себя четкие обязательства…, а теперь… многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций", — подчеркнул Ермаков.
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Политика , США , Владимир Ермаков , МИД , ООН , РИА Новости
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