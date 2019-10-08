РФ обвинила США в развязывании визовой войны

В МИД РФ обвинили США в умышленном развязывании визовой войны

США специально не выдают визы российским дипломатам и представителям других стран, чтобы блокировать работу Первого комитета ГА ООН , который создан для решения вопросов разоружения и международной безопасности.

С такой версией выступил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков , передает РИА "Новости".

Он рассказал, что американская сторона до сих пор не начала ничего делать для разрешения ситуации с визами. По его мнению, Соединенные Штаты умышленно развязывают визовую войну, иначе трудно объяснить безразличие страны.