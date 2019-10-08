Google и Facebook предостерегут от нарушения законов

Сенаторы хотят предостеречь Google и Facebook от нарушения законов

"Особое беспокойство у комиссии вызвали прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информресурсах в "день тишины" и единый день голосования", — сказал Климов.

По итогам обсуждения этих фактов "члены комиссии решили обратиться с запросом в СК РФ, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории", добавил он.

Климов также отметил, что готовность интернет-компании к диалогу не означает, что "они не должны получить наказание за попытки вмешательства в дела РФ".