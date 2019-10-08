Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенаторы хотят предостеречь Google и Facebook от нарушения законов 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Google и Facebook предостерегут от нарушения законов
Фото: РИА Новости
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена обратиться с запросом в Следственный комитет РФ, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook для предупреждения нарушения избирательного законодательства РФ, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"Особое беспокойство у комиссии вызвали прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информресурсах в "день тишины" и единый день голосования", — сказал Климов.
По итогам обсуждения этих фактов "члены комиссии решили обратиться с запросом в СК РФ, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории", добавил он.
Климов также отметил, что готовность интернет-компании к диалогу не означает, что "они не должны получить наказание за попытки вмешательства в дела РФ".
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Последние новости
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Комментарии
Политика , Андрей Климов , Совет Федерации , СКР , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: на рубле поставили «крест смерти»
Пока вы не уснули: на рубле поставили «крест смерти»18
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы148
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов22
Против Зеленского могут начать расследование
Против Зеленского могут начать расследование40
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию340
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
00:07
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
Общество
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
01:42
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
Политика В мире
Против Зеленского могут начать расследование
01:30
Против Зеленского могут начать расследование
Украина В мире
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
17:37
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
Общество
Тренеру-педофилу вынесли приговор
03:01
Тренеру-педофилу вынесли приговор
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение