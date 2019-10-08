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В МИД РФ заявили, что США игнорируют и блокируют работу многих делегаций в ООН
ТАСС
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ещё 3
1 час назад
Фото:
Деловая газета "Взгляд"
Комментарии
США
игнорируют и блокируют работу многих делегаций в
ООН
, нарушая свои обязательства — директор департамента
МИД РФ
Ермаков.
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