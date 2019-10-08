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В МИД РФ заявили, что США игнорируют и блокируют работу многих делегаций в ООН 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
В МИД РФ заявили, что США игнорируют и блокируют работу многих делегаций в ООН
Фото: Деловая газета "Взгляд"
США игнорируют и блокируют работу многих делегаций в ООН, нарушая свои обязательства — директор департамента МИД РФ Ермаков.
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Политика , Ближний Восток , В мире , США , МИД , ООН
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