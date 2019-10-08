Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественная палата обратится в СЕ по поводу языковой ситуации на Украине 

РИА Новости 2 часа назад
РФ обратится к Европе из-за языковой ситуации на Украине
Фото: РИА Новости
Общественная палата РФ планирует обратиться в Совет Европы по поводу ожидаемой ликвидации русскоязычных школ с 2020 года на Украине, об этом РИА Новости сообщила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина.
Новый министр образования Украины Анна Новосад ранее подтвердила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. При этом возможность изучать предмет "русский язык" сохранится, добавила министр.
"Мы обратимся к новому генеральному секретарю Совета Европы госпоже Марии Пейчинович-Бурич по поводу языковой ситуации на Украине и ликвидации русскоязычных школ с 2020 года. На мой взгляд, необходимо вновь дать оценку соответствующим украинским законам исходя из Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", — сообщила Сутормина РИА Новости.
Председатель комиссии общественной палаты РФ отметила, что "в ОБСЕ уже заявляли о том, что новый закон о государственном языке и образовании в стране требует корректировки, однако украинские власти не посчитали нужным выполнять эти рекомендации".
По мнению Суторминой, Украине следует уважать право своих русскоязычных граждан на изучение родного языка и возможность на нем общаться.
"Если Украина не способна соблюдать европейское законодательство, то стоит поставить вопрос о возможности её нахождения в европейских политических организациях", — добавила она.
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. В апреле победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Последние новости
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Комментарии
Политика , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Елена Сутормина , Общественная палата России , ОБСЕ , Совет Европы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы121
Против Зеленского могут начать расследование
Против Зеленского могут начать расследование26
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию309
Ослепили лазером? В Германии разбился F-16
Ослепили лазером? В Германии разбился F-1659
Россия сорвала планы японских туристов
Россия сорвала планы японских туристов5
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Против Зеленского могут начать расследование
01:30
Против Зеленского могут начать расследование
Украина В мире
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
17:37
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
Общество
Тренеру-педофилу вынесли приговор
03:01
Тренеру-педофилу вынесли приговор
Происшествия
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
На Марсе нашли оазис
02:54
На Марсе нашли оазис
Технологии Наука
Ослепили лазером? В Германии разбился F-16
00:21
Ослепили лазером? В Германии разбился F-16
Происшествия Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
Россия сорвала планы японских туристов
00:58
Россия сорвала планы японских туристов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение