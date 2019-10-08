Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин дал поручение по интеграции России и Белоруссии 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Путин дал поручение по интеграции РФ и Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.
По словам собеседника издания, поручение должно быть выполнено до 1 января 2020 года. Оно направлено в ключевые министерства.
Другой источник сообщил, что каждое ведомство готовит инициативы по своему направлению, к примеру, Минфин проработает вопрос гармонизации налоговых систем. Пресс-служба министерства подтвердила РБК, что ведомство уже приступило к выполнению поручения.
6 сентября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас договорились, что дорожные карты для процесса интеграции государств будут подготовлены к началу декабря. В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину решить все спорные вопросы по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Помимо создания единого политического, валютного и военного пространства, документ предполагает унификацию законодательства.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Последние новости
Российским Су-57 нашли нового покупателя Российским Су-57 нашли нового покупателя Фигуранту дела «Нового величия» отменили приговор Фигуранту дела «Нового величия» отменили приговор Нобелевскую премию по физике присудили за раскрытие тайн Вселенной Нобелевскую премию по физике присудили за раскрытие тайн Вселенной
Комментарии2
Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Сергей Румас , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минфин , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы121
Против Зеленского могут начать расследование
Против Зеленского могут начать расследование26
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию309
Ослепили лазером? В Германии разбился F-16
Ослепили лазером? В Германии разбился F-1659
Россия сорвала планы японских туристов
Россия сорвала планы японских туристов5
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Против Зеленского могут начать расследование
01:30
Против Зеленского могут начать расследование
Украина В мире
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
17:37
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
Общество
Тренеру-педофилу вынесли приговор
03:01
Тренеру-педофилу вынесли приговор
Происшествия
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
На Марсе нашли оазис
02:54
На Марсе нашли оазис
Технологии Наука
Ослепили лазером? В Германии разбился F-16
00:21
Ослепили лазером? В Германии разбился F-16
Происшествия Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
Россия сорвала планы японских туристов
00:58
Россия сорвала планы японских туристов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение