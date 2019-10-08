Нового главу ФСИН назвали «мастером в борьбе с коррупцией» 

Новый директор ФСИН Александр Калашников не раз доказывал, что является мастером в борьбе с коррупцией. Об этом заявила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
По ее словам, Калашникова могли поставить во главе ФСИН именно для борьбы с коррупцией. Меркачева заметила, что при Геннадии Корниенко в ведомстве было много коррупционных скандалов.
В начале октября президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности директора ФСИН Геннадия Корниенко. До этого СМИ сообщали, что он будет уволен в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, так как 30 сентября ему исполнилось 65 лет.