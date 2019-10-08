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Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов 

ТАСС + ещё 5 18 минут назад
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении гендиректора компании Романа Бокерии.
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"Georgian Airways собирается подать иск в Европейский суд против министерства транспорта РФ на сумму $25 млн за необоснованный запрет полетов в Россию. Формальной причиной запрета послужила претензия министерства транспорта РФ на то, что якобы Georgian Airways имеет задолженность перед российской аэронавигацией на сумму $800 тыс. Второй причиной послужило то, что якобы министерство транспорта РФ не удовлетворено программой авиационной безопасности Georgian Airways", — сказано в заявлении.
"Во-первых, Georgian Airways с ответственностью заявляет, что не имеет ни одного цента задолженности перед российской аэронавигационной службой. Несмотря на то, что за аэронавигационные сборы платит в три раза больше, чем российские авиакомпании".
Бокерия в своем заявлении также утверждает, что авиакомпания Georgian Airways работает на рынке 27 лет и ни в одной стране не сталкивалась с проблемами безопасности полетов.
"Авиакомпания осуществляет регулярные полеты почти во все европейские страны и является членом IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта). Компания также регулярно проходит аудит IOSA (Аудит по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта). Соответственно, со стороны европейских стран к системе безопасности полетов Georgian Airways никогда нареканий не было", — заключил он.
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