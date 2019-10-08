В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе

«Здесь можно только не согласиться с оценкой, потому что конфликт в Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, важно не кто кого кем считает, а кто готов выполнять взятые на себя обязательства.

Как подчеркнул представитель Кремль, главная задача состоит в том, чтобы помочь Украине справиться с проблемой юго-востока.

Лукашенко на форуме в Минске заявил, что «не надо говорить, что это не конфликт России и Украины».

Ранее Песков отметил, что Москва имеет «определённое влияние» на самопровозглашённые республики Донбасса, однако они выступают как самостоятельные субъекты в урегулировании внутриукраинского конфликта.