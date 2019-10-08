Кремль не согласился с Лукашенко по Донбассу

Как ранее сообщал Рамблер, президент Белоруссии назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины, признав при этом, что Донецкая и Луганская народные республики, «они есть».

«Не важно, кто кого кем считает», — прокомментировал его мнение пресс-секретарь президента России.

Важно, по словам Дмитрия Пескова, то, кто взял на себя обязательства по урегулированию конфликта, кто готов их выполнять, но важнее всего помощь Украине в решении этой проблемы — «жизненно важной для нее проблемы юго-востока».

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия не была, не является и не станет стороной конфликта в Донбассе.