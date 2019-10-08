Кремль не согласился с Лукашенко по Донбассу 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал мнение Александра Лукашенко о России как стороне конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
Как ранее сообщал Рамблер, президент Белоруссии назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины, признав при этом, что Донецкая и Луганская народные республики, «они есть».
«Не важно, кто кого кем считает», — прокомментировал его мнение пресс-секретарь президента России.
Важно, по словам Дмитрия Пескова, то, кто взял на себя обязательства по урегулированию конфликта, кто готов их выполнять, но важнее всего помощь Украине в решении этой проблемы — «жизненно важной для нее проблемы юго-востока».
Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия не была, не является и не станет стороной конфликта в Донбассе.
Как ранее сообщал Рамблер, сегодня Александр Лукашенко также заявил о втянутости в этот конфликт США и, как следствие, невозможности его урегулирования без их участия. Кроме того, он обвинил Европу в безмолвствии и бросании камней в «этого молодого человека» — президента Украины Владимира Зеленского.