Назван новый глава ФСИН

Стал известен новый директор ФСИН

По данным «Московского Комсомольца», указ о назначении Калашникова подписал президент Владимир Путин , на официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются соответствующие документы, подобного указа пока нет.

Калашников окончил академию ФСБ и начинал службу с обычного оперуполномоченного, в дальнейшем, по данным источника «МК», служил в контрразведке. Затем возглавлял УФСБ Республики Коми и Красноярского края и запомнился жестким и решительным стилем работы.

На счету Калашникова ряд громких задержаний, в том числе, губернатора Коми Вячеслава Гайзера вместе с его командой и руководителя УФСИН по Коми Александра Протопопова . Гайзера в итоге приговорили к 11 годам колонии строгого режима, Протопопова — к семи годам колонии строгого режима.