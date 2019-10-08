США отступают, «Азов» наступает

Дональд Трамп наконец получил возможность реализовать свою внешнеполитическую концепцию. Думаю, что для США трампизм окреп слишком поздно, но для самого Трампа, возможно, вовремя. По крайней мере, он инициировал импичмент спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси

После отставки Болтона и удара по Байдену, это уже третья серьёзная операция против американских глобалистов в течение месяца. За год до выборов на внутриполитической арене Трамп от глухой обороны перешёл к неожиданному масштабному наступлению на позиции своих оппонентов.

К подобной активности Трампа они были готовы меньше, чем немцы в 1941 году к контрнаступлению Красной Армии под Москвой . В результате, пока демократы и сочувствующие им либералы-глобалисты заняты зализыванием ран и пытаются восстановить непрерывность линии фронта, Трамп получил свободу рук во внешней политике.

На международной арене, 45-й президент США, как и обещал в ходе своей избирательной кампании, начал стратегическое отступление (которое сам Трамп назвал прекращением ненужных войн). Наиболее заметным это отступление стало в Сирии , где США отказали в поддержке курдам и начали полный вывод войск из страны. Характерно, что Трамп сделал угрожающее заявление в адрес Эрдогана, пообещав уничтожить турецкую экономику, если тот позволит себе больше, чем считает приемлемым президент США, но абсолютно не обратил внимание на сообщение о готовящемся совместном наступлении российских и сирийских войск на Манбидж.

Впрочем, Эрдоган вряд ли сильно испугался. В отличие от Путина, который не угрожал, а (после инцидента от 24 ноября 2015 года) реально продемонстрировал сколь значительный ущерб турецкой экономике, в случае недружественного поведения Анкары , может нанести Россия , Трамп угрожает регулярно, но без серьёзных последствий.

Однако стратегическому отступлению США в Сирии предшествовало их стратегическое отступление на Украине , президенту которой, рвавшемуся на встречу с американским коллегой в расчёте на политическую поддержку, Трамп в Нью Йорке открыто посоветовал договариваться с Путиным самостоятельно. Результатом стала сдача украинских позиций на переговорах по встрече в Нормандском формате, выразившаяся в вынужденном согласии Киева с «формулой Штайнмайера», официального принятия которой украинские власти стремились избежать. Потерявшему поддержку США Киеву оказалось нечего противопоставить коллективному согласованному давлению Москвы, Парижа и Берлина.

В данном случае Зеленский сам загнал себя в ловушку. Он-то требовал встречи в Нормандском формате в расчёте на то, что его, как «новое лицо» поддержат и немцы, и французы, а в поддержке США был уверен на 100%, даже выдвигал идею имплантации Вашингтона в Нормандский формат. Разумеется, это говорит о непрофессионализме украинских дипломатов и команды президента, не заметивших серьёзных изменений в глобальной расстановке сил. Но надо иметь в виду и то, что посольство США и спецпредставитель Госдепа по Украине Волкер (уже отставной), ориентируясь на глобалистов (в том числе и на совсем недавно покинувшего администрацию Белого Дома Болтона) серьёзно обнадёживали киевские власти.

Они явно и сами не ожидали столь резкого разворота, исходя из того, что стоит Зеленскому принять сторону Трампа в противостоянии с Байденом, как поддержка Украины будет автоматически продолжена в прежнем формате. Оказалось же, что Трамп спокойно разыграл Зеленского в тёмную, легализовав информацию по Байдену без украинских документов. Никаких обязательств перед Киевом Белый Дом в результате не имеет, особой заинтересованности в Украине или в Зеленском у Трампа тоже нет.

Будучи брошенными на произвол судьбы, киевские власти избрали единственно верную тактику (в этом надо отдать им должное, хоть решение лежало на поверхности и было полностью в духе украинской дипломатии). Киев решил ценой малых, ничего не значащих уступок тянуть время до американских выборов, в расчёте на то, что глобалистам удастся победить Трампа, а новый президент-демократ (пусть даже им будет не Байден) вернётся к политике конфронтации с Россией и, следовательно, поддержки Украины.

Действительно, торгуясь вокруг «формулы Штайнмайера», затем по поводу содержания нового Закона «Об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», по вопросу внесения изменений в Конституцию, а также по куче мелких технических моментов, затягивая каждый очередной мелкий шажок в сторону выполнения Минских соглашений на месяцы, Киев мог спокойно дотянуть до ноября 2020 года, когда стало бы окончательно ясно кто победит. Если Трамп — надо капитулировать, если демократы — можно упираться.

Но есть нюанс. Зеленский — не более, чем мирная форма майдана. Его приход к власти был обусловлен зашкаливающим уровнем народного протеста против олигархической формы правления (побудительная причина всех майданов). Отсюда высочайший уровень поддержки населения и завышенные ожидания. Но Зеленский (как и все майданы) — не более, чем способ канализации народного гнева в безопасное русло. Он не просто такой же представитель власти олигархов, как Порошенко, он хуже, чем Порошенко. Порошенко и все президенты до него, представляли не просто сами себя, но консенсус определённого олигархического большинства. Зеленский же является даже не марионеткой Коломойского, а всего лишь вывеской, под прикрытием которой практически открыто управляет Украиной Коломойский, как никто иной до него близко подошедший к статусу единственного олигарха и монопольного владельца Украины.

Таким образом, Зеленский не может опереться на мандат народного доверия, на поддержку масс, для того, чтобы начать демонтаж олигархической республики. Наоборот, его усилия направлены на то, чтобы под внешней демократической оболочкой установить олигархическую диктатуру Коломойского. Это пока не привело к глубокому разочарованию поддержавших его избирателей (хоть процесс проседания рейтинга уже начался), но это уже вызвало глубокую неприкрытую враждебность всех остальных олигархических группировок, практически полностью потерявших своё представительство во власти (за исключением ничего не решающих маргинальных фракций в Раде). Эти группировки ждали только подходящего момента, чтобы начать массированную кампанию по дискредитации действующей власти. Программа-минимум, заставить Коломойского поделиться властью, программа-максимум, взять Зеленского и команду «слуг» под свой контроль, убрав Коломойского, а, если такой вариант не пройдёт, полностью перезагрузить власть в свою пользу.

Обращаю внимание, что использование тезиса о капитуляции для давления на власть напрочь опровергает утверждения украинских и многих российских экспертов о слабости правых радикалов. Этот тезис ориентирован только и исключительно на них, до сих пор жаждущих «победы над Россией». Большая часть населения ни в какую победу давно не верит и жаждет мира. Тем не менее именно позиция правых служит главным аргументов во внутриполитической борьбе. Зеленский оправдывается перед ними, заявляя, что никакой капитуляции не было и Киев готов дальше действовать в прежней парадигме.

Такое влияние правых объясняется, во-первых, тем, что они вооружены, организованы и готовы это оружие применять, во-вторых, тем, что за последние пять лет произошла тотальная нацификация силовых структур (армии, МВД СБУ ), которые полностью перешли под контроль правых радикалов. Но самое главное, что правые — основная ударная сила олигархата, позволяющая ему удерживать власть силовым путём, в условиях исчерпания возможностей легитимации олигархической власти при помощи традиционных демократических механизмов. Уничтожив правых радикалов украинские олигархи уничтожат механизм реализации собственной террористической диктатуры, без которого они теряют власть.

Поэтому олигархи, сражаясь за поддержку правых, могут натравливать одни радикальные структуры на другие в рамках политических или корпоративных конфликтов, но не могут выступить против правых радикалов на стороне общедемократического движения (даже прозападного и умеренно-националистического). Выполнение Минских соглашений несёт смертельную угрозу, как олигархату, так и правым радикалам, поскольку превращает Украину в конфедерацию (под видом федерации), перенося принятие стратегических решений с уровня подконтрольных олигархату и радикалам центральных органов, на местный уровень, контролируемый региональными и местными (в крупных городах) элитами. А на быстрое установление контроля над таким большим количеством новых центров принятия решений у олигархата и радикалов нет ни времени, ни ресурсов. Поэтому они откровенно говорят, что Минск разрушает Украину. Наци-олигархическую Украину Минск точно разрушает, уничтожает без единого выстрела.

Таким образом, своим неуклюжим международным маневрированием в условиях начавшегося американского глобального отступления, Зеленский создал ситуацию, с которой его действия легко преподносятся оппозиционным олигархатом правым радикалам, как угроза. Радикалы воспринимают угрозу всерьёз и переходят к активному сопротивлению. В этом плане, организуемые Порошенко псевдомайданы в Киеве может пока и не очень опасны, вряд ли они смогут выйти на серьёзный уровень раньше весны. Куда важнее действия того же «Азова» в прифронтовой полосе, где он занял своими бойцами Золотое, из которого должен был быть начат отвод украинских войск, в рамках выполнения Минских соглашений и подготовки к встрече в Нормандском формате.

Открытое, заранее анонсированное Билецким в программе Шустера, неподчинение воинской части Национальной гвардии (каковой формально является «Азов») имеет все признаки вооружённого мятежа (пусть и не в столице, а на фронте). При этом ни президент, ни министр внутренних дел никак не прореагировали на столь вопиющий случай выхода войск из подчинения. Они предпочли не заметить данное событие. Более того, на линии разграничения некие «неизвестные» украинские подразделения обстреляли из артиллерии жилые кварталы Донецка. Вместо того, чтобы начать расследование и наказать виновных, официальный Киев тут же заявил, что согласованный отвод войск откладывается на неопределённое время из-за того, что не удалось прекратить огонь.

Как видим команда Зеленского (как до неё Порошенко) прогибается даже под не очень сильным и не несущим ей непосредственной угрозы давлением радикалов. Это, как было сказано выше, обусловлено наци-олигархическим характером украинской власти. Ситуация не может измениться без уничтожения политической системы олигархической республики. Но такое уничтожение возможно либо при помощи внешних сил, либо же силами радикалов (если они наконец сообразят, что на данном этапе уже не нуждаются в олигархах). И один, и второй вариант, в конечном итоге ведёт к уничтожению украинской государственности, как таковой (чуть быстрее или чуть медленнее, что не принципиально), при полной невозможности создать новую систему государственного управления на имеющейся в наличии политической и ресурсной базе. На Украине нет неолигархических политических сил (кроме гипотетически способных выйти из-под контроля олигархов нацистов). Восстановление же олигархической республики невозможно в виду исчерпания внутреннего ресурса, необходимого для её существования.

Можем констатировать, что первый же серьёзный кризис, возникший в правление Зеленского, окончательно похоронил надежды его избирателей на какую-то альтернативу гибельному пути, по которому идёт Украина все 28 лет своей независимости (но особенно быстро пятилетку после второго майдана). Брошенная Трампом украинская власть может опираться только на радикалов, поэтому полностью от них зависит. А значит, и выполнять будет требования радикалов, а не своих избирателей. Впрочем, избиратели гибель надежды пока не заметили и ещё некоторое время могут жить в мире иллюзий.