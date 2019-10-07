Захарова оценила слова Трампа об угрозах Турции

Захарова оценила слова Трампа о возможности разрушить экономику Турции

«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Трамп в Twitter пригрозил «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции, если он «по своей великой и непревзойдённой мудрости» расценит действия Анкары «выходящими за рамки».