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Лавров провел встречу с премьером Иракского Курдистана 

РИА Новости 1 час назад
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Курдского автономного района Ирака Масрур Барзани провели встречу в столице автономии Эрбиле.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак. Российский министр прибыл в Эрбиль из Багдада днем.
В Багдаде глава МИД РФ встретился премьер-министром страны Аделем Абд аль-Махди, главой МИД Мухаммедом Али аль-Хакимом, председателем парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и президентом Бархамом Салехом.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Ирак
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