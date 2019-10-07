Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Курдского автономного района Ирака Масрур Барзани провели встречу в столице автономии Эрбиле.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак. Российский министр прибыл в Эрбиль из Багдада днем.
В Багдаде глава МИД РФ встретился премьер-министром страны Аделем Абд аль-Махди, главой МИД Мухаммедом Али аль-Хакимом, председателем парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и президентом Бархамом Салехом.