«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений

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Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 17 минут назад
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна публично извиниться за свои антироссийские высказывания и дезавуировать их. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».
«Сигнал должен быть один, во всяком случае, в этой ситуации: президент Грузии, которая публично сказала о России как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», — сказал спикер, отвечая на вопрос ведущей о том, получают ли в России какие-либо сигналы о готовности руководства Грузии объясниться, передает ТАСС.
«Как можно развивать отношения, если руководство Грузии вот так себя ведет?» — отметил он.
Володин подчеркнул, что антироссийскую повестку, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), как правило, «инициируют и дальше продуцируют страны — сателлиты США: Прибалтика, Польша, Украина, Грузия».
«Если бы они думали о полноценном развитии, никогда бы не пошли вот на такие шаги», — сказал спикер.
«Зачем конфликтовать, когда можно выстраивать отношения на понятных принципах, принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, на принципах добрососедства», — добавил Володин.
«Не может Украина развиваться с агрессивной позиции с таким соседом, как Россия, если нас объединяет огромная граница, связи не только торговые, но и культурные, и исторические. Невозможно здесь взять и оградиться стеной», — отметил Володин.
Он предупредил, что такие страны, нагнетая конфликт с Россией, «ввергнут себя в огромные проблемы, как это получилось с Грузией».
Он уточнил, что отношения с Грузией стали выравниваться, «но кому-то понадобилось устроить конфликт в Тбилиси», когда российская делегация приехала на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП).
«Но президент Грузии вместо того, чтобы осудить происшедшее, вместо того, чтобы вмешаться и сказать: «так нельзя», объявила Россию агрессором», — сказал, подчеркнув, что именно президент «несет ответственность за пребывание делегации другой страны».
«А сейчас молчит. Вот грузинское общество говорит: нет, нам надо поправить отношения. Ну, пускай власти Грузии выскажутся на этот счет. Нашкодить, обострить они, значит, смогли, оскорбить российский народ и нашу страну, у них ума хватило», — подытожил Володин.
Напомним, в июне в Тбилиси прокатилась волна антироссийских протестов во время визита в Грузию российской делегации.
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Комментарии2
Политика , Видео , Кавказ , Саломе Зурабишвили , Вячеслав Володин , Совет Европы , Госдума , ИТАР-ТАСС , Грузия
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