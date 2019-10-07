«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений

Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений

«Сигнал должен быть один, во всяком случае, в этой ситуации: президент Грузии, которая публично сказала о России как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», — сказал спикер, отвечая на вопрос ведущей о том, получают ли в России какие-либо сигналы о готовности руководства Грузии объясниться, передает ТАСС.

«Как можно развивать отношения, если руководство Грузии вот так себя ведет?» — отметил он.

Володин подчеркнул, что антироссийскую повестку, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), как правило, «инициируют и дальше продуцируют страны — сателлиты США: Прибалтика, Польша, Украина, Грузия».

«Если бы они думали о полноценном развитии, никогда бы не пошли вот на такие шаги», — сказал спикер.

«Зачем конфликтовать, когда можно выстраивать отношения на понятных принципах, принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, на принципах добрососедства», — добавил Володин.

«Не может Украина развиваться с агрессивной позиции с таким соседом, как Россия, если нас объединяет огромная граница, связи не только торговые, но и культурные, и исторические. Невозможно здесь взять и оградиться стеной», — отметил Володин.

Он предупредил, что такие страны, нагнетая конфликт с Россией, «ввергнут себя в огромные проблемы, как это получилось с Грузией».

Он уточнил, что отношения с Грузией стали выравниваться, «но кому-то понадобилось устроить конфликт в Тбилиси», когда российская делегация приехала на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП).

«Но президент Грузии вместо того, чтобы осудить происшедшее, вместо того, чтобы вмешаться и сказать: «так нельзя», объявила Россию агрессором», — сказал, подчеркнув, что именно президент «несет ответственность за пребывание делегации другой страны».

«А сейчас молчит. Вот грузинское общество говорит: нет, нам надо поправить отношения. Ну, пускай власти Грузии выскажутся на этот счет. Нашкодить, обострить они, значит, смогли, оскорбить российский народ и нашу страну, у них ума хватило», — подытожил Володин.

Напомним, в июне в Тбилиси прокатилась волна антироссийских протестов во время визита в Грузию российской делегации.