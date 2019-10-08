«Решить проблему»: Кремль ответил Лукашенко по Донбассу

«Важно решить проблему»: в Кремле ответили Лукашенко по Донбассу

Россия не является стороной противостояния на юго-востоке Украины и стремится помочь соседнему государству решить возникшую в 2014 году проблему, заявили в Кремле в ответ на слова белорусского лидера Александра Лукашенко , который ранее назвал ситуацию в Донбассе конфликтом Москвы Киева . Основным вопросом является не то, «кто кого кем считает», а кто готов соблюдать договоренности, а кто — нет, добавила российская сторона.

Разрешение конфликта в юго-восточной части Украины гораздо важнее, чем определение ролей сторон в нем, считают в Кремле.

«Не важно, кто кого кем считает, важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов», — обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . Он добавил, что главное — «помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему».

Вместе с тем Песков вновь подчеркнул, что Москва не считает себя участницей вооруженного конфликта в Донбассе. Россия не была и не будет стороной противостояния в происходящем на Украине, отметил он.

Таким образом Дмитрий Песков ответил на ранее сказанные белорусским лидером Александром Лукашенко слова: «Не надо после меня говорить, что это [ситуация на юго-востоке Украины] не конфликт России и Украины».

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что не стоит игнорировать глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам Лукашенко, «их тоже избегать нельзя».

«Главное, чтобы главные стороны, Украина и Россия, ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — подчеркнул лидер республики, выступая на международном форуме в Минске.

Лукашенко также заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский готов решить конфликт на юго-востоке Украины, однако ему мешают внутренние и внешние силы, передает РИА «Новости».

«Сегодня можно решить эту проблему [конфликт в Донбассе], потому что диагноз установлен, как лечить — тоже известно. Только надо начинать. Ему [главе Украины] ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему», — сказал Лукашенко, напомнив о недавней встрече с Зеленским.

Говоря об урегулировании военных действий в Донбассе, он отметил важность американской помощи, без которой этот конфликт не решить.

Он отметил, что США погружены в проблемы Донбасса, целостности Украины, а также в политические и экономические процессы, и «американцы это уже не отвергают».

В ответ на это заявление российский сенатор Алексей Пушков сказал, что для того, чтобы американские власти были вовлечены в урегулировании конфликта в Донбассе, Вашингтон должен продемонстрировать смену политики, которая пока носит дестабилизирующий характер.

«Интересна мысль президента Лукашенко, что надо подключать США. Ранее с этой мыслью выступал президент [Владимир] Зеленский. Впрочем, США не проявили к этому пока особого интереса», — сказал на том же форуме член Совфеда

По его словам, «участие такой крупной державы как США могло бы привнести какие-то позитивные моменты». Однако до сих пор мировое сообщество может наблюдать только выход США из международных договоренностей. В качестве примера Пушков привел ситуацию с «иранской сделкой», выход США из которой позволит Исламской республике обогащать уран.

Вместе с тем сенатор отметил, что «для [президента США Дональда] Трампа украинский кризис интересен только тем, что с его помощью, может быть, можно ослабить [демократа Джозефа] Байдена», который на предстоящих американских выборах 2020 года может стать основным политическим конкурентом Трампа.

«Особой другой заинтересованности в решении украинской проблемы мы пока не видим со стороны американской администрации», — подчеркнул российский политик.

Пушков предположил, что власти США «могли бы сыграть позитивную роль». «Но для этого мы должны видеть какую-то иную политику США, нацеленную на позитивную повестку дня, а не на разрушение тех договоренностей, которые уже были достигнуты на международном уровне, в том числе с участием ближайших союзников самих США», — обратил внимание сенатор, добавив, что «в случае с украинским кризисом США не приложили особых усилий для того, чтобы сблизить стороны».