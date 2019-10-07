Песков сообщил число поздравивших Путина лидеров

Песков сообщил количество поздравивших Путина лидеров

Он добавил, что лидеру России понадобилось два с половиной часа, чтобы принять 10 телефонных разговоров с зарубежными коллегами. Уточняется, что во время бесед также обсуждались актуальные вопросы.

"Как всегда бывает во время таких телефонных разговоров, помимо поздравлений, естественно, каждый раз затрагивают и рабочие моменты, которые касаются и региональных дел, и двусторонних вопросов", — сказал он.

Пресс-секретарь пообещал чуть позже рассказать, с кем из лидеров пообщался президент РФ.

По словам Пескова, Путин проводит праздничный день с родными и друзьями.