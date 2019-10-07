Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков сообщил количество поздравивших Путина лидеров 

Газета.Ru 1 час назад
Песков сообщил число поздравивших Путина лидеров
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп пока не поздравлял своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что лидеру России понадобилось два с половиной часа, чтобы принять 10 телефонных разговоров с зарубежными коллегами. Уточняется, что во время бесед также обсуждались актуальные вопросы.
"Как всегда бывает во время таких телефонных разговоров, помимо поздравлений, естественно, каждый раз затрагивают и рабочие моменты, которые касаются и региональных дел, и двусторонних вопросов", — сказал он.
Пресс-секретарь пообещал чуть позже рассказать, с кем из лидеров пообщался президент РФ.
По словам Пескова, Путин проводит праздничный день с родными и друзьями.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Газета.Ru: последние новости
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке Умер вице-спикер Совфеда Бушмин Умер вице-спикер Совфеда Бушмин Раскрыто место отдыха Путина Раскрыто место отдыха Путина
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу4
Умерла боровшаяся с раком участница КВН
Умерла боровшаяся с раком участница КВН5
«Там кровь с башки»: новый поворот в деле сестер Хачатурян
«Там кровь с башки»: новый поворот в деле сестер Хачатурян19
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
Появились подробности исчезновения Бочкаревой13
Ученые расшифровали древнее проклятие
Ученые расшифровали древнее проклятие3
Видео
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
01:28
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
Шоу-бизнес
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
02:52
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
Войска Армия
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Новости Москвы
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
01:40
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Оружие Армия
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть