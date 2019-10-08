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Совфед собрался обсудить с Google и Facebook вмешательство в российские выборы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
У Google и Facebook спросят о вмешательстве в выборы
Фото: РИА Новости
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета собирается обратиться в СК России, а также пригласить представителей Google и Facebook на встречу для предупреждения нарушения российского избирательного законодательства, заявил глава комиссии Андрей Климов.
«Особое беспокойство у комиссии вызвали прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информресурсах в «день тишины» и единый день голосования», — передает слова Климова РИА «Новости».
По итогам обсуждения члены комиссии Совфеда решили обратиться в СК России с запросом. Кроме того, представителей Google и Facebook пригласят для профилактики возможного использования их сервисов для совершения противоправных акций в России, сообщил Климов.
Он заявил, что готовность интернет-компании к диалогу не означает, что ее можно освободить от наказания за попытки вмешательства в российские дела.
В сентябре Климов заявил о необходимости подумать об ужесточении наказания за нарушения российского избирательного законодательства, в том числе размещение политрекламы в день тишины. Обсуждалось в том числе призывы администрации Facebook наказывать заказчиков рекламы, а не самой платформы.
Добавим, что недавно разгорелся скандал из-за публикации в Facebook рекламных постов ФБР для вербовки россиян.
Комиссия Госдумы в начале сентября подтвердила попытки вмешаться в российские выборы.
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Комментарии
Политика , Андрей Климов , ФБР , Госдума , Совет Федерации , СКР , Google , РИА Новости , Москва
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