У Google и Facebook спросят о вмешательстве в выборы

Совфед собрался обсудить с Google и Facebook вмешательство в российские выборы

«Особое беспокойство у комиссии вызвали прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информресурсах в «день тишины» и единый день голосования», — передает слова Климова РИА «Новости».

По итогам обсуждения члены комиссии Совфеда решили обратиться в СК России с запросом. Кроме того, представителей Google и Facebook пригласят для профилактики возможного использования их сервисов для совершения противоправных акций в России, сообщил Климов.

Он заявил, что готовность интернет-компании к диалогу не означает, что ее можно освободить от наказания за попытки вмешательства в российские дела.

В сентябре Климов заявил о необходимости подумать об ужесточении наказания за нарушения российского избирательного законодательства, в том числе размещение политрекламы в день тишины. Обсуждалось в том числе призывы администрации Facebook наказывать заказчиков рекламы, а не самой платформы.

Добавим, что недавно разгорелся скандал из-за публикации в Facebook рекламных постов ФБР для вербовки россиян.