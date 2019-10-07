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Раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге
Фото: Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири перед своим днем рождения в одежде российского бренда «Армия России». Об этом свидетельствуют фотографии главы государства, опубликованные на сайте Кремля в понедельник, 7 октября.
Путин провел время в Туве, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу гулял по тайге.
На некоторых снимках президент позирует на фоне сибирского ландшафта с посохом в куртке Mistral XPS07, стоимость которой на сайте «Армии России» составляет 7600 рублей. На других кадрах — в «Куртке как у Путина» за 7090 рублей, брюках и жилетке цвета хаки. Последние в настоящий момент отсутствуют в онлайн-магазине, однако аналогичные модели представлены по ценам 3499 рублей и 6350 рублей соответственно.
Для отдыха на природе Сергей Шойгу выбрал продукцию этой же российской марки. На нем была серая толстовка с белым логотипом на рукаве за 1890 рублей и брюки камуфляжной расцветки за 3290 рублей.
Ранее 7 октября появилось видео с отдыха Путина накануне дня рождения. В ролике видно, как глава государства гуляет в лесу, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку. Сопровождавший его Сергей Шойгу в свою очередь выкопал куст брусники, который Путин посоветовал ему посадить на даче.
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Комментарии2
Политика , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Республика Тыва
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