Пушков предложил приостановить поездки делегаций РФ в США

Пушков предложил приостановить поездки российских делегаций в США

В беседе с РИА Новости он назвал "абсолютным произволом" задержание и допрос лица, пользующегося дипломатической неприкосновенностью. Сенатор также напомнил, что это не первый случай недружественного поведения США в отношении российских официальных лиц. Он также склонен видеть в этом знак нежелания Вашингтона вести диалог с Москвой.

"Это не сумма отдельных эпизодов, это одна целенаправленная линия на блокировку диалога. Мне кажется, мы должны найти пути реакции на эти события, иначе это будет продолжаться и может принять откровенно враждебные формы", — сказал парламентарий.

"Возможно, стоит сделать паузу и перестать посылать российские делегации в США и более внимательно посмотреть на тех американцев, которые стремятся приехать в Россию по разным причинам", — добавил Алексей Пушков.