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Пушков предложил приостановить поездки российских делегаций в США 

Российская Газета 2 часа назад
Пушков предложил приостановить поездки делегаций РФ в США
Фото: ТАСС
Глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что после инцидента с допросом в США депутата Госдумы Инги Юмашевой следует приостановить поездки российских делегаций в эту страну.
В беседе с РИА Новости он назвал "абсолютным произволом" задержание и допрос лица, пользующегося дипломатической неприкосновенностью. Сенатор также напомнил, что это не первый случай недружественного поведения США в отношении российских официальных лиц. Он также склонен видеть в этом знак нежелания Вашингтона вести диалог с Москвой.
"Это не сумма отдельных эпизодов, это одна целенаправленная линия на блокировку диалога. Мне кажется, мы должны найти пути реакции на эти события, иначе это будет продолжаться и может принять откровенно враждебные формы", — сказал парламентарий.
"Возможно, стоит сделать паузу и перестать посылать российские делегации в США и более внимательно посмотреть на тех американцев, которые стремятся приехать в Россию по разным причинам", — добавил Алексей Пушков.
"Нам надо признать, что с американской стороны нет желания восстанавливать диалог с Россией, и сделать соответствующие выводы — надо ли нам так уж упорно добиваться диалога со страной, которая этого не хочет?", — заключил сенатор.
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Комментарии1
Политика , Инга Юмашева , Алексей Пушков , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , США
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