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В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения 

РИА Новости 3 часа назад
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
Фото: РИА Новости
Президента России Владимира Путина, который в понедельник отмечает 67-летие, лично поздравил по телефону премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президента Российской Федерации лично поздравили по телефону президент Республики Сербии Александр Вучич, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путина также поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Также российского лидера по телефону поздравили президенты Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Сооронбай Жээнбеков, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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Политика , Томас Бах , Гурбангулы Бердымухамедов , Ильхам Алиев , Биньямин Нетаньяху , Шавкат Мирзиеев , Нурсултан Назарбаев , Сооронбай Жээнбеков , Эмомали Рахмонов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Александр Вучич , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Израиль , Сербия
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