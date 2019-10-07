В Госдуме ответили на слова Перри об угрозе «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» минимум на 25-30% дешевле, чем СПГ, предлагаемый Соединёнными Штатами. И это огромные деньги с учётом того количества газа, которое потребляет Европа. Понятно, что европейские коллеги умеют считать и видят свою выгоду в газе из России, а не в СПГ из США», — считает депутат.

По его словам, Европа ориентируется именно на свою экономику, жителей и делает всё «на благо своим государствам, а не Соединённым Штатам».

Как подчеркнул депутат, США очень важно понять, что европейские государства независимые и «требовать от них работать себе в ущерб аполитично».

«Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают», — заключил Ананских.

Ранее Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.