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В Госдуме ответили на слова Перри об угрозе «Северного потока — 2» 

RT на русском 2 часа назад
В Госдуме ответили на слова Перри об угрозе «СП — 2»
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
«Северный поток — 2» минимум на 25-30% дешевле, чем СПГ, предлагаемый Соединёнными Штатами. И это огромные деньги с учётом того количества газа, которое потребляет Европа. Понятно, что европейские коллеги умеют считать и видят свою выгоду в газе из России, а не в СПГ из США», — считает депутат.
По его словам, Европа ориентируется именно на свою экономику, жителей и делает всё «на благо своим государствам, а не Соединённым Штатам».
Как подчеркнул депутат, США очень важно понять, что европейские государства независимые и «требовать от них работать себе в ущерб аполитично».
«Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают», — заключил Ананских.
Ранее Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
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Комментарии
Политика , Рик Перри , Игорь Ананских , Госдума , США
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