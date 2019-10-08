На Украине оценили последствия отказа Киева от Донбасса 

Политолог рассказал НСН, насколько реален сценарий главы МИД Украины об отказе Киева от контроля над юго-востоком страны. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых — отказ Киева от контроля над регионом, передает ICTV. Политолог Иван Мезюхо заявил в эфире НСН, что украинская власть не откажется от Донбасса, понимая при этом, что его возвращение в состав Украины также невозможно (слушайте аудио). Все сценарии развития ситуации в Донбассе. Кто не хочет мира на Украине? «Нынешняя украинская власть, по крайней мере, на словах, не пойдет на отказ от Донбасса. Это будет означать крушение всей властной вертикали в стране. Конечно, команда нынешнего украинского президента будет говорить о территориальной целостности украинского государства в рамках 2014 года. Тем не менее, я думаю, что Киев осознает, что возвращение территорий Донбасса в состав украинского государства на данный момент маловероятно, учитывая тот факт, что сам Киев постоянно нарушает минские соглашения», — заявил политолог. По словам Пристайко, другие вероятные сценарии развития событий в Донбассе — это попытка украинских властей договориться в рамках второго минского соглашения, а также — затягивание ситуации «бесконечно долго».
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Выборы на Украине , Вадим Пристайко , Иван Мезюхо , МИД , Киев
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