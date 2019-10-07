Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму порекомендовали США сдерживать НАТО 

РИА Новости Крым + ещё 1 42 минуты назад
В Крыму дали совет США
Фото: РИА Новости
Соединенным Штатам стоит разработать план по сдерживанию НАТО, а не РФ, так как расширение альянса вынуждает российскую сторону усиливать обороноспособность. Такое мнение глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель высказал в комментарии РИА Новости.
Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии противодействия "влиянию" России в Черноморском регионе. В нем специалисты рекомендуют размещать системы ПВО в Восточной Европе и оказывать помощь Украине и Грузии в "в развитии их национального оборонного потенциала.
По мнению политика, гонка вооружений в мире спровоцирована агрессивными действиями США.
"Каждое государство заботится о безопасности своих рубежей, и не США указывать, где России на своей территории усиливаться. США стоит начать с разработки плана по сдерживанию НАТО, так как военные базы альянса подбираются все ближе к российским границам. Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу", — считает Гемпель.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
РИА Новости Крым: последние новости
"Забрались за облака": как Владимир Путин празднует 67-летие "Забрались за облака": как Владимир Путин празднует 67-летие Глава Росводресурсов: Крым не нуждается в днепровской воде с Украины Глава Росводресурсов: Крым не нуждается в днепровской воде с Украины В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР час допрашивал российского депутата В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР час допрашивал российского депутата
Комментарии
Политика , Юрий Гемпель , НАТО , РИА Новости , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым34
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина27
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»284
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе38
Выписан первый штраф за курение на балконе
Выписан первый штраф за курение на балконе241
Видео
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Пожары
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Выписан первый штраф за курение на балконе
01:49
Выписан первый штраф за курение на балконе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть