В Крыму дали совет США

В Крыму порекомендовали США сдерживать НАТО

Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии противодействия "влиянию" России в Черноморском регионе. В нем специалисты рекомендуют размещать системы ПВО в Восточной Европе и оказывать помощь Украине и Грузии в "в развитии их национального оборонного потенциала.

По мнению политика, гонка вооружений в мире спровоцирована агрессивными действиями США.