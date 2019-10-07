В Крыму дали совет США

Соединенным Штатам стоит разработать план по сдерживанию НАТО, а не РФ, так как расширение альянса вынуждает российскую сторону усиливать обороноспособность. Такое мнение глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель высказал в комментарии РИА Новости.
Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии противодействия "влиянию" России в Черноморском регионе. В нем специалисты рекомендуют размещать системы ПВО в Восточной Европе и оказывать помощь Украине и Грузии в "в развитии их национального оборонного потенциала.
По мнению политика, гонка вооружений в мире спровоцирована агрессивными действиями США.
"Каждое государство заботится о безопасности своих рубежей, и не США указывать, где России на своей территории усиливаться. США стоит начать с разработки плана по сдерживанию НАТО, так как военные базы альянса подбираются все ближе к российским границам. Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу", — считает Гемпель.