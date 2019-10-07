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Администрация Вучича анонсировала встречу с Путиным 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Анонсирована встреча Путина с Вучичем
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич намерены провести до конца года встречу в Москве, о чем договорились в ходе телефонного разговора, сообщила администрация сербского лидера.
Телефонный разговор глав государств состоялся в понедельник. Вучич поздравил Путина с днем рождения.
"Президент Вучич и президент Путин договорились до конца года встретиться в Москве и обменяться мнениями по самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии. Президент Путин сказал президенту Вучичу, что следит за его деятельностью и хорошо понимает, что Сербия находится в сложной ситуации, и готов оказать помощь", — сообщила администрация сербского президента.
Вучич поблагодарил российского лидера за внимание к развитию российско-сербских отношений и поддержку территориальной целостности Сербии.
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Политика , В мире , Европа , Владимир Путин , Александр Вучич , Москва , Сербия
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