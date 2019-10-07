Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Шойгу собрали грибы в тайге 

Газета.Ru 1 час назад
Путин и Шойгу собрали грибы в тайге
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу отдохнули в сибирской тайге и сходили по грибы, сообщает ФАН.
В Сети появились кадры с этой прогулки. На них видно, как лидер вместе с министром обороны ходят по осеннему лесу, любуются горными пейзажами и собирают осенний урожай.
В качестве сувенира Путин взял из тайги шишку.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин отправился в тайгу накануне собственного дня рождения.
Ранее президент уже бывал в этой местности. Например в 2017 году он пробыл два дня в Сибири. Тогда он посвятил себя рыбалке в горных озерах.
До этого появилось видео встречи Путина с медведем.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Газета.Ru: последние новости
Володин отреагировал на допрос ФБР российского депутата Володин отреагировал на допрос ФБР российского депутата Раскрыто место отдыха Путина Раскрыто место отдыха Путина Умер вице-спикер Совфеда Бушмин Умер вице-спикер Совфеда Бушмин
Политика , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым34
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина27
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»284
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе38
Выписан первый штраф за курение на балконе
Выписан первый штраф за курение на балконе241
Видео
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Пожары
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Выписан первый штраф за курение на балконе
01:49
Выписан первый штраф за курение на балконе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть