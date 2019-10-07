Путин и Шойгу собрали грибы в тайге 

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу отдохнули в сибирской тайге и сходили по грибы, сообщает ФАН.
В Сети появились кадры с этой прогулки. На них видно, как лидер вместе с министром обороны ходят по осеннему лесу, любуются горными пейзажами и собирают осенний урожай.
В качестве сувенира Путин взял из тайги шишку.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин отправился в тайгу накануне собственного дня рождения.
Ранее президент уже бывал в этой местности. Например в 2017 году он пробыл два дня в Сибири. Тогда он посвятил себя рыбалке в горных озерах.
До этого появилось видео встречи Путина с медведем.