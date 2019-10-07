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Кремль оценил задержание российской журналистки в Иране 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Кремль оценил задержание российской журналистки в Иране
Фото: РИА Новости
В Кремле негативно относятся к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы также относимся негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Напомним, 29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована. Сообщалось, что ее якобы обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД.
СМИ со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что Тегеран пообещал отпустить российскую журналистку. Эти сведения подтвердил и иранский посол в Москве. Однако позже МИД Ирана не подтвердил сообщения о скором освобождении Юзик.
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Политика , Дмитрий Песков , МИД , РИА Новости , Иран
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