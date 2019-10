В Госдуме рассказали о фиаско США в Черном море 

Собеседник НСН добавил, что с учетом усиления Черноморского флота, Россия в состоянии ответить на любую провокацию.

Ранее американское издание We Are The Mighty сообщило о том, что Россия обладает самым внушительным миром парком танков — 22 тысячи единиц. Это больше, чем все танки НАТО, включая США и Канаду (18 тысяч машин), вместе взятые. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в эфире НСН, что таким сопоставлением на Западе пытаются выставить Россию агрессором.