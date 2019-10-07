В Госдуме рассказали о фиаско США в Черном море

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Замглавы комитета Госдумы по обороне заявил НСН, почему планам США по «сдерживанию» России в Черном море не суждено сбыться Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation представил доклад, в котором представлены советы по «сдерживанию» России в Черноморском регионе. Аналитики США, в частности, выразили обеспокоенность из-за наращивания боеспособности Черноморского флота и подразделений Южного военного округа. В этой связи авторы доклада призвали Вашингтон разместить системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы в Румынии Болгарии , усилить военную помощь Грузии Украине , а также расширить учения НАТО Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН подтвердил, что российская группировка в регионе существенно усилена. «Если будут расставлены ракеты ПРО в Болгарии и Румынии, то, конечно, мы оставляем за собой право на ответные меры с учетом сказанного президентом России, что ответ последует незамедлительно, если в странах Восточной Европы вблизи наших границ будут расположены какие-либо американские ракеты. В Крыму уже сегодня создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию против-воздушной обороны. В результате обеспечена гарантированная защита территории Крыма и Черного моря», — сказал он. Собеседник НСН добавил, что с учетом усиления Черноморского флота, Россия в состоянии ответить на любую провокацию. «Одновременно создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи вдали от Крыма. В состав Черноморского флота включены шесть подводных лодок, бригады. Цель к 2020 году обеспечить выполнение задач как в ближнем, так и в дальней морских зонах. Это говорит о том, что мы работаем, учитывая те внешние угрозы, реализуя свою национальную стратегию оборонного характера. Конечно же, акваторию Черного моря, объекты, находящиеся там, мы в полной степени готовы защитить. И ответить, в случае необходимости, на возможные провокации, либо агрессивные действия со стороны противника», — заключил депутат. Ранее американское издание We Are The Mighty сообщило о том, что Россия обладает самым внушительным миром парком танков — 22 тысячи единиц. Это больше, чем все танки НАТО, включая США и Канаду (18 тысяч машин), вместе взятые. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в эфире НСН, что таким сопоставлением на Западе пытаются выставить Россию агрессором.

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