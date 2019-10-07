МИД России припомнил США убийство Кеннеди

13 лет назад была убита журналист #АннаПолитковская за мужественное освещение социальной, политической и правозащитной проблематики. Она делала то, что делают журналисты — хотела узнать правду. Мы вновь призываем 🇷🇺 власти привлечь к ответственности всех виновных в ее убийстве. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 7 октября 2019 г.