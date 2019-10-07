МИД России припомнил США убийство Кеннеди

Американское посольство в Москве призвало российские власти привлечь к ответственности виновных в убийстве журналистки «Новой газеты».
«13 лет назад была убита Анна Политковская за мужественное освещение социальной, политической и правозащитной проблематики», — написали дипломаты в Twitter посольства.
13 лет назад была убита журналист #АннаПолитковская за мужественное освещение социальной, политической и правозащитной проблематики. Она делала то, что делают журналисты — хотела узнать правду. Мы вновь призываем 🇷🇺 власти привлечь к ответственности всех виновных в ее убийстве. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 7 октября 2019 г.
В ответ российский МИД указал, что «в соответствии с приговором, вынесенным 5 лет назад, убийцы Политковской наказаны».
«При этом в США многие уголовные дела подобного рода остаются нераскрытыми, включая убийство американского президента Джона Кеннеди», — говорится в публикации внешнеполитического ведомства.
Анну Политковскую застрелили в подъезде её дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. По делу осуждены 6 человек. Заказчик преступления не найден.
35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Техасе. По официальной версии, в главу государства стрелял Ли Харви Освальд.