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МИД России припомнил США убийство Кеннеди в ответ на твит о Политковской 

Говорит Москва + ещё 4 54 минуты назад
МИД России припомнил США убийство Кеннеди
Фото: РИА Новости
Американское посольство в Москве призвало российские власти привлечь к ответственности виновных в убийстве журналистки «Новой газеты».
«13 лет назад была убита Анна Политковская за мужественное освещение социальной, политической и правозащитной проблематики», — написали дипломаты в Twitter посольства.
В ответ российский МИД указал, что «в соответствии с приговором, вынесенным 5 лет назад, убийцы Политковской наказаны».
«При этом в США многие уголовные дела подобного рода остаются нераскрытыми, включая убийство американского президента Джона Кеннеди», — говорится в публикации внешнеполитического ведомства.
Анну Политковскую застрелили в подъезде её дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. По делу осуждены 6 человек. Заказчик преступления не найден.
35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Техасе. По официальной версии, в главу государства стрелял Ли Харви Освальд.
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Комментарии
Политика , США , Джон Кеннеди , Анна Политковская , Харви Освальд , МИД
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