Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел среди поздравлений в адрес Владимира Путина посланий от главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.
7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет. Песков допустил, что дипломатическая почта с поздравлениями от глав США и Украины может прийти с опозданием.
«Или их нет или они могут поступить позже», — сказал он.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на Пескова, в первой половине дня рождения Путин за два с половиной часа провел десять телефонных разговоров с зарубежными коллегами.
На официальном сайте Кремля сообщается, что Путину поступили поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств разных стран, а также от руководства международных организаций.
Кроме того, Путина лично поздравили по телефону президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент этой страны Нурсултан Назарбаев.
Также звонили с поздравлениями президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сербский лидер Александр Вучич, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава правительства Армении Никол Пашинян и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.