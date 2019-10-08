Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

Трамп и Зеленский не поздравили Путина

7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет. Песков допустил, что дипломатическая почта с поздравлениями от глав США и Украины может прийти с опозданием.

«Или их нет или они могут поступить позже», — сказал он.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на Пескова, в первой половине дня рождения Путин за два с половиной часа провел десять телефонных разговоров с зарубежными коллегами.