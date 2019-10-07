Додон поздравил Путина с днём рождения 

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.
Соответствующее поздравительное сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения, искренне желаю ему крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России», — написал он.
Вместе с этим Додон выразил уверенность в том, что опыт, энергия и силы Путина будут и в дальнейшем направлены на достижение «высоких целей развития и модернизации страны, повышение благосостояния российских граждан, усиление роли России на международной арене».
Также глава Молдавии отметил, что верит в дальнейшее укрепление молдавско-российских отношений.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких. Путину в 2019 году исполнится 67 лет.