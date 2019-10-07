Додон поздравил Путина с днём рождения

Соответствующее поздравительное сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения, искренне желаю ему крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России», — написал он.

Вместе с этим Додон выразил уверенность в том, что опыт, энергия и силы Путина будут и в дальнейшем направлены на достижение «высоких целей развития и модернизации страны, повышение благосостояния российских граждан, усиление роли России на международной арене».

Также глава Молдавии отметил, что верит в дальнейшее укрепление молдавско-российских отношений.