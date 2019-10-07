Назван срок возвращения Юмашевой в Россию

Володин: допрошенная ФБР депутат Госдумы Юмашева во вторник вернется в Россию

Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин

"Мы исходим из того, что завтра коллега Юмашева прилетит на родину. Мы с ней встретимся, обсудим происшедшее", — сказал Володин.

По его словам, инцидент с Юмашевой может также стать темой для обсуждения Совета Госдумы, который затем может предпринять шаги с целью не допустить повторения таких случаев в будущем.