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Володин: допрошенная ФБР депутат Госдумы Юмашева во вторник вернется в Россию 

ТАСС + ещё 55 1 час назад
Назван срок возвращения Юмашевой в Россию
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Инга Юмашева, допрошенная ФБР в аэропорту в Нью-Йорке, вернется в Россию во вторник и обсудит этот инцидент с коллегами.
Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Мы исходим из того, что завтра коллега Юмашева прилетит на родину. Мы с ней встретимся, обсудим происшедшее", — сказал Володин.
По его словам, инцидент с Юмашевой может также стать темой для обсуждения Совета Госдумы, который затем может предпринять шаги с целью не допустить повторения таких случаев в будущем.
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Политика , США , Инга Юмашева , Вячеслав Володин , ФБР , Госдума
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