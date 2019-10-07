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Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 50 минут назад
Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.
На форуме «Диалог Форт-Росс» он подчеркнул, что Россия «давно предлагает» такой обмен «письмами с гарантиями», но от американской стороны «положительной реакции» на российское предложение не последовало, передает РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин пояснил, что голословные заявления о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы в американские выборы были предлогом для давления на президента США Дональда Трампа.
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Политика , Видео , В мире , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Москва , США
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