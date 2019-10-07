Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.
На форуме «Диалог Форт-Росс» он подчеркнул, что Россия «давно предлагает» такой обмен «письмами с гарантиями», но от американской стороны «положительной реакции» на российское предложение не последовало, передает РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин пояснил, что голословные заявления о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы в американские выборы были предлогом для давления на президента США Дональда Трампа.